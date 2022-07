Anche Tuttosport prevede la chiusura dell'affare tra Inter e PSG per Skriniar a breve. Ma niente contropartite tecniche: i nerazzurri chiedono 80 milioni per lo slovacco e, ragionevolmente, sono pronti a dare l'ok alla cessione per una settantina, solo cash . Già domani potrebbe arrivare il rilancio decisivo da Parigi dopo gli incontro positivi di venerdì e sabato: è interesse di tutte le parti in causa non tirarla ancora per le lunghe. Specialmente per il giocatore, che intanto oggi si rivedrà ad Appiano Gentile.

Il quotidiano torinese ricorda che l'attivo da ottenere di circa 60 milioni va tarato sul bilancio da chiudere al giugno 2023, quindi ci sarà tempo per aggiungere altri milioni entro quella data. Parallelamente a Skriniar, corre spedita la trattativa per Gleison Bremer. "Fra richiesta (almeno 40 milioni) e offerta (non più di 30), ballano ancora diversi soldi, ma l’Inter si sente forte avendo l’intesa con Bremer - quinquennale da 3 milioni - e per quella clausola che gli permetterebbe di lasciare il Toro a gennaio per soli 15 milioni - sottolinea TS -. L’Inter, dunque, confida che Cairo non tiri troppo la corda, nella speranza di alimentare un’asta. Nei prossimi giorni andrà in scena un nuovo summit fra le parti e questa volta potrebbero entrare in scena Cairo e Marotta per porre la parola fine alla trattativa che l’Inter vorrebbe impostare con la formula del prestito con obbligo di riscatto e la possibilità di inserire il talentuoso Casadei, valutato intorno agli 8 milioni, con un diritto di recompra (o un contro-riscatto), però, in proprio favore".

Poi assalto al secondo rinforzo in difesa: in ballo i nomi di Milenkovic, Zagadou, Akanji e Soyuncu.