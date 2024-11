Nicolò Bertola è sempre più vicino all'Inter, secondo quanto riporta Tuttosport. Il ds ligure Stefano Melissano e Dario Baccin hanno avuto un incontro in settimana per capire la posizione del giocatore, che non ha accettato la proposta di rinnovo del club e ha chiesto cifre vicine a quelle di Esposito e Reca.

Lo Spezia rischia di perderlo a parametro zero a giugno e quindi segue l'interesse dell'Inter: una decisione arriverà entro il 30 novembre, data entro cui ci sarà un incontro decisivo tra le parti. Anche per questo il giocatore potrebbe passare ai nerazzurri, magari restando in prestito in Liguria.

Inoltre lo Spezia otterrebbe una contropartita ulteriore, giovane, in prestito o con un'eventuale divisione di una successiva vendita (vedi Elia passato dall'Atalanta allo Spezia a zero ma che in caso di cessione frutterà il 50% ciascuno). Sul piatto i nomi di Vanheusden, Aleksandar Stankovic e Kamate, ma anche Fontanarosa e Di Maggio.

Concorrenti? Torino e Bologna, che però prenderebbero il ragazzo a zero.