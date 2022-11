Antonio Conte tornerà alla carica per Alessandro Bastoni . Così Tuttosport torna oggi sulle indiscrezioni provenienti dall' Inghilterra secondo cui l'ex commissario tecnico azzurro sarebbe ancora molto interessato al difensore con cui ha lavorato all' Inter , vincendo anche uno scudetto. Al momento, però, dal club nerazzurro non filtrano aperture.

Solo di fronte a un'offerta "indecente" le cose potrebbero cambiare, sia per la società che per il giocatore, che ad oggi ha mantenuto la ferrea volontà di continuare a Milano la sua carriera. Nessuno spiraglio per un addio immediato quindi, ma come sempre bisognerà fare i conti con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche enormi dei club inglesi.