Dopo l'indiscrezione di ieri sera rivelata da Gianlucadimarzio.com, arriva anche la conferma da parte di Tuttosport che nell'edizione odierna parla di probabilità molto alta: "Molto presto Kristjan Asllani potrebbe essere un nuovo calciatore dell’Inter ". La trattativa per il gioiellino dell'Empoli non è chiusa. Il club toscano spera in un rilancio delle altre interessate nel tentativo di alzare ancora un po' l'asticella delle prestese, "ma al momento il centrocampista di Elbasan viaggia spedito verso la maglia nerazzurra".

Accordo di massima ormai raggiunto da tempo tra l’entourage del giocatore e i nerazzurri che vedono in lui il vice-Brozovic, come tanto richiesto da Inzaghi e non è un caso che il ventenne albanese piace molto proprio al piacentino. "Resta però - e non è di certo un dettaglio da poco - da trovare la quadra con l’Empoli. Nelle ultime settimane, anzi negli ultimi giorni, ci sono stati svariati contatti tra i toscani e i nerazzurri. Ma si aspetta ancora l’incontro risolutivo, che dovrebbe avvenire a stretto giro". L’affare è fortemente voluto, con i toscani che chiedono 15 milioni cash al cospetto dei milanesi che tenteranno ad intavolare la formula del prestito, "magari anche biennale con l’inserimento di una contropartita" che fungerebbe da ulteriore vantaggio per l'Inter. "Una decina di milioni dilazionati nel tempo e un giocatore meno in rosa non peserebbero così tanto sulle casse nerazzurre".

Nei giorni scorsi si è più volte parlato di Radu, ma l'ingaggio dell'estremo difensore "scoraggia l’eventuale trasferimento dell’atleta in una società sempre molto attenta ai conti". Un prospetto molto gradito a Corsi e dirigenza è quello di Sebastiano Esposito, "ma prima si dovrà capire con certezza la posizione del giocatore (dalla Svizzera assicurano che il Basilea voglia provare a trattenere il calciatore, ma con una formula diversa rispetto a quanto pattuito la scorsa estate) - si legge sul quotidiano torinese -. La carta Satriano sarebbe forse quella perfetta, ma per ora è solo noto il gradimento per l’uruguaiano, che però piace a tante squadre e per cui c’è una folta concorrenza".