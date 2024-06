Luka Topalovic è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il trequartista sloveno classe 2006 ha firmato il suo contratto con il club nerazzurro che ha versato un milione di euro (nell'affare prevista anche percentuale sulla futura rivendita) nelle casse del NK Domzale.

Nell'ultima stagione ha collezionato 2 gol e 4 assist in 37 partite. Topalovic svolgerà il ritiro con Inzaghi per poi spostarsi in Primavera. Il trequartista è stato anche sponsorizzato da Dzeko.