Dal suo spazio editoriale per Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini illustra le strategie di mercato dell'Inter per la Serie A che verrà: "L’idea in vista della prossima stagione è quella di dare più spazio anche ai giovani che finora hanno avuto poco spazio e il riferimento è ovviamente a Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. I nerazzurri vorrebbero allargare il discorso anche ad altri profili. Un difensore che piace da tempo è Giorgio Scalvini. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno studiando un piano per abbassare le pretese economiche dell’Atalanta. Una parziale contropartita potrebbe essere Martin Satriano, che a giugno rientrerà dal prestito all’Empoli. Ma non finisce qua perché l’Inter sta seguendo con forte interesse la crescita di Tommaso Baldanzi. Nessuna trattativa iniziata ma attenzione si per un giocatore talentuoso, che ha bisogno di tempo prima di misurarsi in un grandissimo club".