Marko Arnautovic non è al 100% e allora Joaquin Correa si prepara ad avere un ruolo da titolare per la partita di domenica contro il Bologna. Il Tucu, secondo Tutto Mercato Web, andrebbe ad affiancare Lautaro Martinez in sostituzione di Marcus Thuram. In difesa Stefan de Vrij dovrebbe concedere un turno di riposo a Francesco Acerbi, potrebbe esserci sulla corsia destra il ritorno di Nicola Zalewski.

A sinistra sarà ballottaggio tra Carlos Augusto e Federico Dimarco, mentre a centrocampo Davide Frattesi contende una maglia ad uno tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.

