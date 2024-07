Il futuro di Lucien Agoume potrebbe essere ancora in Spagna. E di nuovo in Andalucia. Il Siviglia, club in cui il centrocampusta francese è stato in prestito nella passata stagione, sarebbe infatti pronto allo sprint per riavere il classe 2002 dell'Inter, ieri utilizzato come difensore centrale da Inzaghi nel test con la Pergolettese.

Secondo quanto risulta a TMW, "il Siviglia sta accelerando per avere il giocatore prima della tournée in Giappone". Non specificata la formula dell'affare, ma il giovane transalpino potrebbe tornare di nuovo in Liga.

