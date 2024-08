La trattativa per Tomas Palacios entra nella sua fase cruciale. Nella giornata di domani l'Inter incontrerà a Milano il direttore sportivo dell'Independiente Rivadiva, ma anche alcuni esponenti del Talleres. Questo quanto risulta a TMW. "Le questioni tra i due club (il giocatore è proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente che ha il diritto di riscatto del 50%) non sono formalmente risolte ed è necessario trovare l’accordo con entrambi per chiudere" si legge, anche se in Argentina e in Italia confermano da giorni l'intesa raggiunta tra le due società.

C'è comunque fiducia per l'accordo finale, anche perché il giocatore spinge per il nerazzurro nonostante le offerte dalla Germania e la ricca proposta arrivata dall'Arabia Saudita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!