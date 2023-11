E' Erling Haaland, bomber del Manchester City e fresco vincitore del premio Muller, il giocatore più prolifico del 2023, considerando tutte le competizioni (top 15 leghe più le Coppe). Come evidenziato da Transfermarkt.it, il norvegese comanda la classifica dell'anno solare con 38 gol segnati, quattro in più di Mauro Icardi, secondo in classifica davanti al fenomeno del PSG Kilyan Mbappé che completa il podio con 34 reti all'attivo. Seguono Gimenez del Feyenoord, Harry Kane (Tottenham/Bayern) e l'interista Lautaro Martinez, tutti appaiati a quota 32. Il Toro nerazzurro si sistema al sesto posto, visto che la media gol al minuto è inferiore a quella degli altri due (110 contro 92 e 107). La top 10 completa:

#Haaland, fresco vincitore del Premio Müller, è per ora il miglior bomber del 2023. Ma in dieci mesi #Martinez e #Osimhen hanno fatto anche loro un figurone #TMdatabase pic.twitter.com/rc0ApLJaWH — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 1, 2023

