Paulo Dybala ha sfoderato un sorriso enigmatico di fronte alle suppliche dei tifosi della Juve che, fuori dalla Continassa, gli chiedevano di non trasferirsi all'Inter dopo sette anni vissuti in bianconero. In un video pubblicato sui social in queste ore, si sente la voce di una fan che si domanda "perché all'Inter?", temendo che i rumors di mercato che stanno circolando da tempo si possano concretizzare a fine stagione. Una domanda, per ora, senza risposta, anche perché la Joya, che ha già strizzato l'occhio ai nerazzurri, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro (leggi la nostra esclusiva).