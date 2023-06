Ancora sirene inglesi che suonano per Nicolò Barella, entrato nel mirino del Newcastle United che secondo il Telegraph sta spingendo al massimo per arrivare al centrocampista nerazzurro, pensando ad un'offerta da circa 50 milioni di sterline. Secondo il quotidiano inglese, i Magpies avrebbero intenzione di investire la maggior parte del proprio budget di mercato per ingaggiare James Maddison del Leicester e il centrocampista sardo per il quale si sarebbero avviati "intensi colloqui negli ultimi giorni".

