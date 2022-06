Spunta la candidatura di Raheem Sterling per l'attacco 2022-23 del Chelsea, reparto che potrebbe perdere Romelu Lukaku, il quale sta facendo tutto il possibile per concretizzare il suo ritorno clamoroso all'Inter. Secondo i colleghi del Telegraph, Thomas Tuchel, manager dei Blues, sta monitorando da qualche tempo profili che possano portargli più gol e assist come Ousmane Dembele, Christopher Nkunku, Robert Lewandowski e Gabriel Jesus, ma a Stamford Bridge sono consapevoli che sarebbe difficile sostituire eventualmente Big Rom con un attaccante di prima classe. Toccherà, in ogni caso, al manager tedesco la scelta finale, anche perché, come noto, il neo proprietario del club Todd Boehly gli ha affidato la supervisione della campagna trasferimenti. La decisione sull'attaccante del Manchester City dovrà tenere conto dell'aspetto economico, un ragionamento da fare sulla base della valutazione di 50-60 milioni di sterline fatta dai Citizens.