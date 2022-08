Si prospetta un finale di sessione di mercato incandescente per i club della Premier League, da anni i più ricchi in Europa e conseguentemente quelli con la maggior capacità di spesa. Il giro d'affari è stato circoscritto con una cifra da capogiro da uno dei grandi agenti calcistici: "Le ultime due settimane saranno incredibilmente occupate. Pensiamo che si potrebbero spendere 500 milioni di sterline se si guarda ad alcuni dei club che cercano di fare grandi affari", ha detto al Telegraph Sport. Tra le società più attive, neanche a dirlo, il Chelsea che, stando ai colleghi inglesi, è disposto a spendere oltre 150 milioni di sterline per Wesley Fofana, Anthony Gordon, Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong e Cesare Casadei.