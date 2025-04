Ci sono due nerazzurri nel Team of the Week dell’ultimo turno di Champions League. Nel 4-4-2 selezionato dalla UEFA spicca la presenza di Pavard in difesa e di Lautaro nel tandem offensivo. Presente tra l’altro un altro italiano nonché obiettivo di mercato dell’Inter, il portiere Donnarumma. Di seguito l’undici della settimana:

4-4-2: Donnarumma; Nuno Mendes, Kiwior, Konsa, Pavard; McGimn, Ricem Gross, Olise; Guirassy, Lautaro