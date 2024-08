Tra i giocatori in uscita attualmente nel ritiro dell'Inter figura anche Ionut Radu, portiere romeno cresciuto nelle giovanili nerazzurre e reduce dalla non certo esaltante esperienza al Bournemouth in Inghilterra. Secondo Sportitalia all'estremo difensore dell'Inter starebbe pensando la Sampdoria, non più convinta di arrivare a Filip Stankovic, altro canterano nerazzurro.

A complicare la situazione potrebbe essere però lo stipendio di Radu, fuori portata per le casse doriane.

