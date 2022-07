L'asse tra Monza e Inter non è mai stato così caldo. Dopo aver chiuso per Sensi e aver mostrato un forte interesse per Pinamonti, ecco che i brianzoli guarderebbero di nuovo in casa nerazzurra per un altro possibile rinforzo. Stando infatti a Sportitalia, il club biancorosso avrebbe mostrato il proprio gradimento verso il centrocampista Roberto Gagliardini. Il classe '94, legato al biscione da un altro di contratto, rientrerebbe dunque nella lunga lista di obiettivi di Galliani.

Giacomo Principato