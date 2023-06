Tra i tanti nomi presenti sul taccuino dell'Inter per il futuro della porta si fa largo quello di Marco Carnesecchi. Nelle ultime ore, stando a quanto risulta a Sportitalia, il club nerazzurro avrebbe fatto un sondaggio per il telentuoso classe 2001 italiano, di proprietà dell'Atalanta ma nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!