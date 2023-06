Franck Kessié è uno dei giocatori che il Barcellona proverà a vendere nella prossima finestra estiva di calciomercato per abbassare il monte ingaggi. La decisione da parte della dirigenza blaugrana, riferiscono i colleghi di Sport, è stata sofferta perché il giocatore ha mostrato grande professionalità nella sua prima stagione al Camp Nou, ma i conti non tornano. Ecco perché l'epilogo sembra scontato: il centrocampista ivoriano lascerà la Catalogna, con l'Inter che spinge per averlo, anche se ha già chiarito ai diretti interessati che non può investire un euro per acquistarlo, quindi opterebbe solo per uno scambio o un prestito.

Da par suo, il giocatore vorrebbe proseguire la sua avventura con la squadra di Xavi, ma ha capito che è un desiderio difficile da soddisfare; nel caso in cui dovesse fare le valigie, Kessié vuole scegliere la destinazione, con la preferenza che andrebbe alla Serie A, dove è stato protagonista prima all'Atalanta e poi al Milan.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE