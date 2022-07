Milan Skriniar è pronto a riprendersi l'Inter. Il difensore slovacco ha smaltito l'infortunio muscolare rimediato a giugno in nazionale e sabato prossimo potrebbe fare il suo debutto stagionale a Cesena contro il Lione. Lo conferma Sport Mediaset, che fa poi il punto sul futuro del difensore.

"Il ragazzo vuole rimanere all'Inter e per lui è pronto il rinnovo contrattuale, con stipendio alla Lautaro Martinez (6 milioni bonus compresi) - riferisce l'emittente -. A meno che non arrivi la classica offerta irrinunciabile, toccasana per le casse nerazzurre".