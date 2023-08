Dopo le chiusure per Samardzic e Sommer, sarà la volta di Gianluca Scamacca. Ne è sicura la redazione di Sport Mediaset, pur sottolineando che non è ancora stata trovata la quadra col West Ham. "Per questo, per quanto si proverà a far arrivare l'ex Sassuolo a stretto giro di ruota dopo Samardzic e Sommer, sembra più facile scollinare alla prossima settimana: 25 milioni più bonus dovrebbero convincere gli inglesi", riferisce l'emittente.

