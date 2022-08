Ceduto Gianluca Scamacca al West Ham e perso Lorenzo Lucca, trasferitosi all'Ajax, il Sassuolo è piombato con forza su Andrea Pinamonti ma non solo. Secondo Sportmediaset gli emiliani vorrebbero la doppietta nerazzurra con Cesare Casadei, richiestissimo in ambito nazionale e internazionale. E per convincere l'Inter sarebbero disposti a inserire in entrambi i casi il diritto di recompra, a cui i nerazzurri tengono particolarmente.