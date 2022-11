Simone Inzaghi ha chiesto un ultimo sforzo pre-Mondiale alla sua truppa, che finora ha sempre fallito nelle sfide d'alta classifica: cinque sconfitte su cinque, con l'ultima a Torino che fa ancora male, anche perché ha stoppato bruscamente la serie positiva dei nerazzurri, chiamati al riscatto domani alla sfida di pranzo a Bergamo. Come riporta l'odierna edizione di Sport Mediaset, spesso gli 'inzaghiani' vanno in vantaggio e si fanno rimontare, più volte si sono fatti infilare in ripartenza o in situazioni di calcio piazzato, tutti errori che sono stati analizzati in settimana e non si devono ripretere soprattutto contro la nuova Atalanta da corsa di Gasperini, che dopo un avvio sprint però non è certo nel suo miglior momento di forma, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite.