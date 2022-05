Il Tottenham aspetta Ivan Perisic a Londra per le consuete visite mediche prima dell'ufficialità del passaggio in Premier. Come riporta l'odierna edizione di Sport Mediaset, il sogno del croato è sempre stato quello di giocare in Inghilterra e quando ha chiamato Conte le sue resistenze sono evaporate, anche perché il Tottenham gli offre un biennale da 6 milioni con un'opzione per la terza stagione. Per la sostituzione l'Inter vorrebbe prendere un giovane tra Andrea Cambiaso del Genoa e Destiny Udogie dell'Udinese, mentre con i soldi risparmiati potrà accelerare altre operazioni in entrata, Paulo Dybala su tutti, senza dimenticare Gleison Bremer dal Torino e il sogno Romelu Lukaku.