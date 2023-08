Benjamin Pavard sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Sport Mediaset conferma che il club nerazzurro ha chiuso l'affare con il Bayern Monaco a 30 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus, mentre per il francese è pronto un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione. L'Inter può inoltre beneficiare del Decreto Crescita che porterà ad un risparmio sull'ingaggio dal punto di vista fiscale. Per l'arrivo a Milano si attende ora che i bavaresi sistemino gli ultimi dettagli per il sostituto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!