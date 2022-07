L'Inter alza ancora il muro per Milan Skriniar. Da Parigi filtra ottimismo per la chiusura della trattativa, ma per strappare lo slovacco ai nerazzurri serve aumentare i cash: Sport Mediaset parla di un'ultima offerta del PSG da 53 milioni di euro più 7 di bonus, respinta dal club nerazzurro che continua a valutare il difensore non meno di 70 milioni di euro.

Nel frattempo l'Inter continua a trattare con il Torino per Gleison Bremer: questo affare e la possibile cessione dell'ex Samp sono comunque su "tavoli separati", conferma l'emittente televisiva.