In vista del derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan che dirà quale delle due milanesi si aggiudicherà la finale e dopo le dichiarazioni pre-gara dei due allenatori, Sport Mediaset fa il punto della situazione in casa nerazzurra, dove sono da poco arrivati i giocatori per un pranzo collettivo di squadra che precede l’allenamento della rifinitura. Allenamento al quale non farà seguito il canonico ritiro pre-match, Inzaghi infatti ha deciso di concedere ai suoi una serata libera per alleggerire le pressioni. Recuperati del tutto i due difensori Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni che, insieme a Skriniar, dovrebbero formare la linea difensiva a protezione di Samir Handanovic. Al centro super-confermato il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu, mentre sulla fascia destra è Dumfries l’indiziato numero uno, in vantaggio rispetto a Darmian, con la titolarità praticamente certa di Perisic rispetto a Gosens. Dubbio davanti per Inzaghi che quasi sicuramente opterà per il tandem Lautaro-Dzeko.