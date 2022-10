Nessun ribaltone sulla panchina dell’Inter, come forse era facilmente prevedibile. Come riportato da Sportmediaset, infatti, Giuseppe Marotta ha ribadito la fiducia a Simone Inzaghi nonostante un avvio di stagione da dimenticare (quattro sconfitte in campionato su otto gare, cinque in dieci contando anche la Champions League). Sarebbe stato comunque difficile aspettarsi un cambio adesso, considerato che la formazione nerazzurra sarà già in campo martedì contro il Barcellona.