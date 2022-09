Romelu Lukaku corre verso il recupero. Fermo da fine agosto per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, l'attaccante dell'Inter - riferisce Sport Mediaset - è tornato a lavorare "in modo blando sul campo e punta al rientro contro la Roma il primo ottobre alla ripresa del campionato". Allenamento personalizzato anche per Hakan Calhanoglu.