Secondo Sportmediaset, l'Inter non ha preso così male l'eliminazione precoce dal Mondiale con il Belgio di Romelu Lukaku. Il fatto che Big Rom abbia dovuto fare la valigie per lasciare il Qatar in anticipo rispetto alle previsioni ha due vantaggi per i nerazzurri: ci saranno meno rischi di infortuni, in più Beppe Marotta e Piero Ausilio potranno approfittare di questo momento negativo per provare a rinegoziare il prestito col Chelsea a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite la scorsa estate.