L'Inter è pronta a blindare Lautaro Martinez. Come riportato da Sportmediaset, l'argentino arrivato in punta di piedi e cresciuto all'ombra di Mauro Icardi è ormai una bandiera e un simbolo dell'Inter. Lo ha dimostrato anche domenica, quando ha ignorato l'ex compagno e amico Romelu Lukaku. E anche il suo apporto offensivo è diventato notevole: un gol ogni 73 minuti in Serie A, uno ogni 89 se si contano anche tutte le altre competizioni.

Il Toro rinnoverà fino al 2028 con un aumento dell'ingaggio che potrebbe portarlo a sfiorare i 10 milioni di euro a stagione. Uno stipendio da top player che dimostra quanto ormai il fuoriclasse argentino sia diventato un insostituibile nello scacchiere nerazzurro. Il maxi rinnovo dovrebbe ovviamente servire anche a scoraggiare eventuali acquirenti, visto che inevitabilmente adesso il costo del suo cartellino è destinato a lievitare.