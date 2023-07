Mentre la squadra di Simone Inzaghi è in campo contro l'Al-Nassr di Marcelo Brozovic, per la prima amichevole della tournée giapponese, l'allenatore nerazzurro è in trepidante attesa di un portiere. Nonostante Yann Sommer fosse ieri titolare nel match contro il Manchester City, ennesima dimostrazione che suggella la volontà di Tuchel, intenzionato a trattenere lo svizzero finché non arriva il sostituto, l'Inter ha già la totale intesa con l'estremo difensore. Secondo Sportmediaset il club milanese e il classe '88 hanno già un accordo sui 5 milioni circa. Si attende dunque esclusivamente il via libera del Bayern Monaco.

Diverso è invece il discorso legato a Trubin, portiere puntato per il ruolo di secondo. Secondo l'emittente televisiva, la pista che porta al giocatore dello Shakhtar sembra raffreddarsi, viste le richieste inamovibili del club ucraino. Un raffreddamento che si però limita alla finestra di mercato attuale: secondo SM infatti l'Inter cambia la strategia, ma non l'obiettivo: il portiere classe 2001 infatti resta nel mirino del club di Viale della Liberazione che per arrivare al giovane ucraino attenderà qualche mese prima di tentare l'affondo, che avverrà non appena sarà libero dai vincoli contrattuali. Tradotto: l'Inter andrà a prenderlo tra qualche mese a zero, vista la scadenza con lo Shakhtar nel giugno 2024. Nel frattempo, Marotta e Ausilio vireranno su Audero della Sampdoria.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!