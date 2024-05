Sportmediaset fa il punto della situazione in casa Inter dopo il passaggio del club dalle mani di Suning a quelle di Oaktree. In casa nerazzurra proseguono gli incontri tra i quadri dirigenziali del fondo statunitense e quelli del club di Viale della Liberazione. C'è grande attesa per la nomina del nuovo CdA e del nuovo presidente, con il nome di Carlo Marchetti sempre in grande ascesa.

Oltre alla questione societaria, però, ci sono questioni sportive da risolvere. La prossima settimana è atteso il rinnovo di Simone Inzaghi: firmerà fino al 2027 e sarà un punto fermo della nuova gestione. Più spinosa, invece, la situazione di Lautaro Martinez, nonostante il calciatore abbia a più riprese ribadito di voler restare e il club voglia assolutamente tenerlo. Al momento non c'è l'accordo economico, sarà decisivo l'incontro che la dirigenza avrà con il suo procuratore Alejandro Camano, che servirà a risolvere la situazione prima che diventi un problema.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!