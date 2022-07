L'Inter potrebbe decidere di puntare su Dries Mertens per regalare a Inzaghi una nuova seconda punta. Come riporta oggi Sportmediaset, già due anni fa i nerazzurri si erano fatti avanti, ma il belga alla fine aveva deciso di rimanere sotto il Vesuvio. Adesso la situazione potrebbe ripetersi, anche se questa volta la risposta di Mertens potrebbe essere diversa. Sfumato Dybala, i nerazzurri continuano a cercare un secondo attaccante, anche se prima dovranno liberarsi di Alexis Sanchez. Mertens corrisponderebbe al profilo giusto, perché è a parametro zero e perché si accontenterebbe di un ingaggio alla portata delle casse di Suning. Tutto possibile solo una volta risolto lo spinoso caso del cileno.