Inter-Juventus, al di là dell'episodio arbitrale, ha lasciato l'amaro in bocca nell'ambiente nerazzurro, come evidenzia Sportmediaset. A preoccupare la dirigenza è il rendimento di molti giocatori in rosa, non solo quelli a scadenza di contratto. Roberto Gagliardini, Edin Dzeko e Stefan de Vrij sono destinati a salutare, per Denzel Dumfries, Joaquin Correa e Marcelo Brozovic si attendono offerte. Insomma, tutti sotto esami, il quarto posto non si può fallire con i 70 milioni che porta in dote.