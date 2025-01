Continua a tener banco la situazione relativa al futuro di Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro finito al centro di un ciclone di mercato che non accenna a placarsi. Le intenzioni del giocatore e dell'entourage sono quelle di lasciare Milano, idea che però non collima con i progetti del club di Viale della Liberazione che attualmente non sembra voler andare in contro alle richieste dell'agente Riso e compagnia e "sia per il prezzo che la società esige, sia per la situazione infortuni del centrocampo", ad oggi che Frattesi lasci il club nerazzurro sembra difficile. "Ma tra un paio di settimane - precisa Sportmediaset che fa il punto della situazione -, a ridosso della chiusura della sessione invernale del mercato, magari le cose saranno cambiate" e a quel punto in casa Inter potrebbe servire un rinforzo.

"La via più facile porta a Cristante" si legge sul sito di SM che precisa: "La Roma offrirebbe il giocatore in prestito per sei mesi, giusto per tamponare la casella in mediana. Ma l'ex Atalanta e Milan non convince particolarmente club e allenatore" e diventerebbe la terza opzione valutabile nel caso in cui non si potesse arrivare a uno dei due obiettivi messi nel mirino dall'Inter, ovvero Samuele Ricci e Nico Paz. Entrambi i due giocatori rientrano nell'identikit disegnato da Oaktree: giovani di prospettiva ma di discreta esperienza. "Il regista granata può fare anche la mezzala ma piace da tempo al Milan e il Torino per lui chiede 40 milioni di euro. L'argentino del Como, sul quale il Real Madrid ha il diritto di recompra, è valutato 20-25 milioni, ha ricevuto attestati di stima dallo stesso Javier Zanetti ma Fabregas non vorrebbe privarsene a metà stagione. Due profili diversi, uno più di ordine e l'altro più offensivo, ma che nello scacchiere interista potrebbero stare bene allo stesso modo: non a caso, tornerebbero d'attualità anche in estate".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!