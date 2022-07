Si raffredda la pista Milan per Paulo Dybala. Secondo la redazione di Sport Mediaset, il club rossonero non intende fare ulteriori affondi per il giocatore argentino, destinando i propri sforzi sul mercato verso altri nomi come Hakim Ziyech, Charles De Kaetelare e Renato Sanches. Sul giocatore rimane quindi sempre più forte l'Inter, che attende solo di liberarsi di Alexis Sanchez per poter chiudere la trattativa.