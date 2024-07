La dirigenza dell'Inter è concentrata sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Inzaghi per la prossima stagione. Dopo l'infortunio di Buchanan e lo spostamento di Carlos Augusto sulla corsia mancina, le attenzioni sono rivolte al pacchetto difensivo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Oaktree vorrebbe puntare su un giovane profilo. Da qui l'idea Pirola, capitano dell'Under 21 cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro e difensore della Salernitana. Resta da capire se il club campano, retrocesso in B, aprirà alla formula del prestito. E' stato proposto Rodriguez all'Inter e il suo profilo resta da valutare soprattutto per l'età, mentre per Kiwior è da considerarsi in pole la Juventus. Thiago Motta lo ha già allenato allo Spezia, l'Arsenal lo valuta 20 milioni di euro.