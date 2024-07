Terza amichevole alle porte per l'Inter 2024/25. Una versione che per l'amichevole di questa sera contro il Las Palmas, vede tutti i giocatori di Simone Inzaghi convocati eccezion fatta per Marko Arnautovic, rientrato ieri ad Appiano Gentile con qualche linea di febbre e lasciato per ciò a riposo. Attesissimi invece gli italiani Bastoni, Barella, Darmian, Dimarco e Frattesi, reduci dalla brutta parentesi dell'Europeo e tornati a pieno ritmo in quel di Milano. I sei impegnati in Germania con Spalletti si vedranno in campo per uno spezzone di gara durante la ripresa. Nella formazione iniziale spazio ancora a Josep Martinez tra i pali, Zielinski a centrocampo e l'ispiratissimo Medhi Taremi, capocannoniere dell'estate, titolarissimo davanti. Nel secondo tempo dovrebbe esserci spazio anche per Francesco Acerbi, tornato in gruppo dopo l'operazione che lo ha costretto a saltare l'Europeo. A disposizione anche il nuovo arrivato Luka Topalovic.

