Da Hakan Calhanoglu a Josep Martinez, passando per il rinnovo di Simone Inzaghi. La redazione di SportMediaset fa il punto sulle voci di mercato più calde che riguardano l'Inter partendo dal turco, finito nel mirino del Bayern Monaco: il turco non è considerato sul mercato, ma un'offerta da 60/70 milioni potrebbe cambiare la situazione. Al momento non si registrano contatti tra i due club, ma ci son stati tra l'agente del giocatore e i bavaresi il Bayern. Il contratto proposto sarebbe da 8 milioni di euro più bonus a stagione per 4 anni.

Per quanto riguarda il portiere spagnolo, invece, l'Inter sta continuando ad insistere: la trattativa - aggiunge l'emittente - è slegata dall'affare Oristanio. Il nodo del prolungamento di Inzaghi è da individuare nella durata del contratto: la richiesta del tecnico è di un accordo fino al 2027, mentre il club ragiona su un rinnovo fino al 2026.

