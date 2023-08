Domani sarà una giornata cruciale per due degli obiettivi caldi di questi ultimi giorni di mercato dell'Inter. Secondo Sport Mediaset, infatti, è in programma un incontro clou per Marko Arnautovic: Daniel Arnautovic, il fratello-agente dell'attaccante del Bologna, incontrerà l'ad felsineo Claudio Fenucci per sbloccare la situazione. L'Inter ha fatto capire di poter arrivare fino a 10 milioni di euro con i bonus, con il Bologna che ne chiede almeno 15. Domani sarà anche la giornata decisiva per Lazar Samardzic, che ha il suo destino in mano: o accetta le proposte dell'Inter o dovrà tornare a Udine.

