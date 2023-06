Nicolò Barella si lega come Ulisse all'albero maestro della nave Inter e non intende cedere al canto delle sirene della Premier League. Nonostante diversi club inglesi siano sulle sue tracce, il centrocampista sardo ha le idee ben chiare, come riportato da Sky Sports nel Regno Unito. La sua volontà è quella di diventare una leggenda dell'Inter, con la quale ha un contratto fino al 2026.

