Il Tottenham starebbe valutando i profili di alcuni allenatori per cautelarsi nell'eventualità in cui Antonio Conte dovesse lasciare il club prima della regolare scadenza del suo contratto fissata al prossimo 30 giugno. Secondo Sky Sports News, tra i candidati al vaglio della dirigenza degli Spurs ci sarebbe addirittura il nome di Julian Nagelsmann, presto ex allenatore del Bayern Monaco, club che ha deciso di esonerarlo a sorpresa per ingaggiare Thomas Tuchel.