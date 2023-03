Le prossime ore saranno cruciali per capire se il matrimonio tra Antonio Conte e il Tottenham è veramente giunto al capolinea, come svelato lunedì scorso dai giornalisti del Telegraph, sicuri che l'annuncio del divorzio arriverà entro la fine di questa settimana. La palla ora è nelle mani di Daniel Levy, presidente degli Spurs, mentre il manager leccese, in attesa di novità, è ancora in Italia e non sta dirigendo la seduta di allenamento dei giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Lo riporta Sky Sports UK.