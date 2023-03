Si muove qualcosa intorno a Noah Okafor, attaccante svizzero in scadenza di contratto nel 2024 con il RB Salisburgo. Stando a quanto risulta ai colleghi di Sky Sport De, il classe 2000 ha intenzione di fare il grande salto in estate, motivo per cui non si parla di rinnovo di contratto: la sua valutazione è di 20-25 milioni di euro e la nuova agenzia che si occuperà della sua procura è diventata Sports360. Intanto i primi club interessati hanno già chiesto informazioni: si tratta di Inter, Milan e Tottenham.