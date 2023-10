Secondo Sky Sport, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries sono i maggiori indiziati a tirare il fiato in Torino-Inter dopo le fatiche in Nazionale. Stando alle indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile poco prima della partenza della truppa nerazzurra per il capoluogo piemontese, Francesco Acerbi dovrebbe fare il braccetto di sinistra nel trio completato al centro da Stefan de Vrij e Benjamin Pavard sulla destra, con Matteo Darmian che scalerebbe in avanti come quinto (Cuadrado ancora indisponibile). Per il resto zero sorprese: spazio in mezzo al campo a Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, con Federico Dimarco laterale di sinistra; in avanti, infine, confermatissima la coppia Lautaro-Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!