E' ancora in corso in questi minuti l'allenamento della vigilia di Spezia-Inter ad Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi sta pensando alla formazione migliore da opporre ai bianconeri di Thiago Motta. In attacco, scontato il turno di squalifica, Lautaro Martinez appare favorito rispetto a Edin Dzeko per affiancare Joaquin Correa, alla seconda partita da titolare in sei giorni. Per il resto solo conferme, se si eccettua il possibile impiego dal 1' di Robin Gosens a sinistra in luogo di Ivan Perisic, su cui pende la diffida prima della sfida con la Roma: secondo i colleghi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro sarebbe tentato di schierare dal via il tedesco per la prima volta dal suo arrivo a Milano. Turno di riposo, infine, per Stefan de Vrij che, al massimo, andrà in panchina: al suo posto spazio a Danilo D'Ambrosio, con Milan Skriniar che scalerà al centro nella difesa a 3 completata da Alessandro Bastoni.