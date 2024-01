Ha mischiato molto le carte Simone Inzaghi nell'allenamento di quest'oggi ad Appiano Gentile, il penultimo prima della partenza per Monza prevista nel pomeriggio di domani. Ma secondo Sky Sport la formazione che domani sfiderà la squadra di Raffaele Palladino sono già piuttosto definite: l'unico ballottaggio di una certa rilevanza è quello al centro della difesa tra Stefan de Vrij (che parte favorito) e Francesco Acerbi. Torna Federico Dimarco a sinistra con Matteo Darmian più di Denzel Dumfries sull'altro binario. Conferme per i tre centrali di centrocampo e per la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. Il nuovo arrivo Tajon Buchanan sarà regolarmente convocato.

Questa la probabile di domani (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Matinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!