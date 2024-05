Sono già 1200 i biglietti del settore ospiti di San Siro staccati per Inter-Lazio di domenica 19 maggio, il giorno in cui i nerazzurri verranno incoronati campioni d'Italia con la consegna della coppa della scudetto. Un buon dato, visto che la vendita dei tagliandi del terzo anello blu è stata aperta venerdì 10 maggio, alle 17. La chiusura è prevista per sabato prossimo, alle ore 19. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.