Importante successo della selezione Under 14 dell'Inter di Marco Sala che, nella seconda giornata del girone B della fase interregionale del Torneo Under 14 Pro, vince 1-0 sul campo del Südtirol staccando il biglietto per la fase finale nazionale in programma dal 24 al 26 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. A decidere l'incontro in favore dei nerazzurri, la rete messa a segno al 30' da Daniel Ferri.